Libya Suç İzleme Örgütü, Sirte'deki tutuklamaları kınadı - Son Dakika
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Libya Suç İzleme Örgütü, Sirte'deki tutuklamaları kınadı

25.03.2022 03:45
Libya Suç İzleme Örgütü, Sirte'deki tutuklamaları kınadı

Libya Suç İzleme Örgütü, 19-20 Mart tarihlerinde Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Sirte kentinde "keyfi" tutuklamalarını kınadı.

Libya Suç İzleme Örgütü, 19-20 Mart tarihlerinde Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Sirte kentinde "keyfi" tutuklamalarını kınadı.

Örgütün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin keyfi olarak tutuklama yaparak, barışçıl eylem ve düşünce özgürlüğü haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ana kadar 6 sivilin tutuklandığı belirtilerek, "Tüm tutukluların akıbetinin açıklanmasını ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısını acil soruşturma başlatmaya ve sorumlulardan hesap sormaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

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Halife Hafter, Sirte, Libya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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