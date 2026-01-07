Libya Uçak Kazası İncelemesi İçin İngiltere'ye Heyet Gönderilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Libya Uçak Kazası İncelemesi İçin İngiltere'ye Heyet Gönderilecek

07.01.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın hasar gören karakutularının inceleneceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın incelenme sürecine ilişkin, "Oradaki karakutu ve ses kayıt cihazlarının her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. Bu 4 ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle İngiltere'de bu işlemin yapılmasıyla ilgili arkadaşlar bir karar aldı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ankara'da düşen, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın üçüncü bir ülke tarafından incelenip incelenmeyeceğine ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, uçağın düşmesinin herkesi üzdüğünü söyledi.

Süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Oradaki karakutu ve ses kayıt cihazlarının her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. Bu 4 ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle İngiltere'de bu işlemin yapılmasıyla ilgili arkadaşlar bir karar aldı. Elbette bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyor, bir karar aldı. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu birazcık zaman alacak bir işlemdir."

İncelemenin yapılacağı zamana ilişkin Uraloğlu, "Heyetimizi görevlendirdik, bugünlerde İngiltere'ye gidecekler ve bu bahsettiğim bütün taraflarla beraber süreci yakından takip edecekler ama muhtemelen ayı, belki de daha fazlasını bulacaktır." dedi.

Uraloğlu, karakutunun İngiltere'de incelenip incelenmeyeceği sorusuna, "Evet, kesinlikle öyle. Karakutu ve ses kayıt cihazı, her ikisi de." yanıtını verdi.

AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Çakır: "Çok mutluyuz, memlekete hizmet etmek için geldik"

Öte yandan AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Çakır, "Çok mutluyuz, memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar, net." ifadelerini kullandı.

"CHP seçmenlerine bir mesajınız var mı?" sorusuna Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Havacılık, İngiltere, Politika, Savunma, Ulaşım, Libya, Son Dakika

Son Dakika Politika Libya Uçak Kazası İncelemesi İçin İngiltere'ye Heyet Gönderilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:39:02. #7.11#
SON DAKİKA: Libya Uçak Kazası İncelemesi İçin İngiltere'ye Heyet Gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.