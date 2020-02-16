Lider rakiplerine puan kaptırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider rakiplerine puan kaptırmıyor - Son Dakika Spor

Lider rakiplerine puan kaptırmıyor

7 saat önce

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası Voleybol Takımını 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü.

Lider rakiplerine puan kaptırmıyor, System.String[]

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası Voleybol Takımını 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü.


Sezona Efeler ligi hedefiyle start veren Haliliye Belediyespor yenilmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Bingöl ekibi Solhan'ı 3-0'lık skorla geçen Haliliye ekibi bu hafta sahasında ağırladığı Ziraat Bankası Voleybol Takımını da aynı skorla yendi.


11 Nisan Kapalı Spor Salonunda oynan karşılamada Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor 25-20, 26-24, 25-22'lik setlerle Ziraat Bankası'nı eli boş gönderdi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 47'e çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, Ziraat Bankası Voleybol Takımı 24 puanla 5'inci sırada kaldı.


Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda Haliliyeli taraftar izledi.


Maç sonrası Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen Haliliye Belediyespor ve Ziraat Bankası Voleybol Takımı sporcularını tebrik etti.


Haliliye Belediyespor, önümüzdeki hafta Gümüşhane ekibi Torul Gençlik Spor'a konuk olacak. Karşılaşma 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'da Gümüşhane'de oynanacak. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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