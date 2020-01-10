Lider Sivasspor'dan Yasin Öztekin hamlesi | Transfer haberleri - Son Dakika
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Lider Sivasspor'dan Yasin Öztekin hamlesi | Transfer haberleri

6 saat önce

Göztepe'nin geçen sezon başında kadrosuna dahil ettiği Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu.

Lider Sivasspor'dan Yasin Öztekin hamlesi | Transfer haberleri, System.String[]

Göztepe'nin geçen sezon başında kadrosuna dahil ettiği Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu.


TRT Spor'un haberine göre; Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı.


Geçen sezonun en golcüsü Yasin Öztekin


Almanya'nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Yasin Öztekin, profesyonel futbol hayatına altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund'da başladı. 2010-2011 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Yasin Öztekin ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formalarını giydi.2018-2019 sezonunda transfer olduğu Göztepe ile geçen yıl Süper Lig'de 26 maça çıkan Yasin Öztekin, attığı 8 golle takımda "en golcü oyuncu" unvanını elde etmişti.


Geçen yılın ikinci devresinden itibaren sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 1'i ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giydiği Göztepe'de 161 dakika sahada kaldı.  Lig maçlarında gol atamayan Yasin Öztekin, kupada ise 2 gol üretti.Türkiye kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 298 maça çıkan Yasin Öztekin, 63 gol attı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Borussia Dortmund, Yasin Öztekin, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:23 
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