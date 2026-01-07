Lise Müdürleri Toplandı

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, lise müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.
Eroğlu, Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçedeki liselerin müdürleriyle bir araya geldi.
Eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği programda, planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreci de görüşüldü.
