Liselilerin 'Robotik Takımı' ABD Yolcusu

BAHÇEŞEHİR Koleji İzmir
50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı 4th Dimension, İstanbul
'da düzenlenen Fırst Robotics Competition (FRC) bölgesel yarışmasında, 'Engineering Inspiration' ödülünü alarak ABD
'deki dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Bahçeşehir
Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nin robotik takımı 4th Dimension, 19 öğrenciden oluşuyor. Takım, 1- 4 Mart'ta, Ülker Arena'da düzenlenen 2019 FRC İstanbul Bölgesel Yarışması'nda 6429 numaralı robotlarıyla katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda 35 takımı geride bırakan İzmir'in ilk ve tek robotik takımı 4th Dimension, finallere kalıp 'Engineering Inspiration' ödülünü almaya hak kazandı. Takım, bu ödülle, ABD'nin Houston kentinde 17- 20 Nisan'da yapılacak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Yarışmada, İstanbul'daki Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nin Integra takımı da Chairman's Award ödülünü aldı.
Üç yıl önce eğitime başlayan İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nin 9 ve 11'inci sınıfında öğrenim gören öğrencilerden oluşan '4th Dimension' robotik takımı, Bahçeşehir Koleji'nde uygulanan Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) disiplinlerinin bir arada edindirilmesi ilkesine dayanan STEM eğitimi, öğrencilerin global uygulama ve etkinliklerine aktif olarak katılmasını ve proje tabanlı çalışmalar yapmasını teşvik ediyor. 4th Dimension, turnuvalara hazırlanırken iş bölümünün rahat yapılabilmesi ve zamanın verimli kullanılabilmesi için mekanik, elektronik, yazılım olarak üç ana gruba ve alt ekiplere ayrılıyor. Takım, Türkiye
'de STEM kazanımları konusunda farkındalık yaratmak ve robotik çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla farklı robotik takımlarına yardımcı olmayı hedefliyor.
'GURUR DUYUYORUZ'
Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Aylin Gil, öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Gil, "Öğrencilerimizin başarısı, okulda aldıkları eğitimin bir sonucu. Fen ve teknoloji eğitimlerine eğlenceyi de ekleyen robotik takımımız, ödülleriyle bizleri gururlandırdı. Bu yarışmada takımımız, mekanik alanda başarılarının yanı sıra yürüttükleri bilimsel ve sosyal projeler ile de her kesimden beğeni toplamaktadır. Emeklerinin karşılığını almaları hepimizi sevindirdi. Sırada dünya şampiyonası var" diye konuştu.
FIRST ROBOTİC COMPETİTİON (FRC) NEDİR?
FRC, fen ve teknolojinin getirdiği titizliği ve zorluğu sporun heyecanıyla birleştiren bir robotik yarışmasıdır. Yarışmaya katılan lise öğrencileri tarafından, karşılaşabileceğiniz en zor eğlence şeklinde de tanımlanır. Katı kurallar altında, kısıtlı kaynaklar ile takımların destek bulmaları ve kendilerine özel bir "marka' oluşturmaları gerekir. Takımlar ayrıca robot yapımı için verilen altı haftalık süreçte potaya top atan, disk atan vb. endüstriyel bir robot ve uygun bir yazılım programlarlar. Bu robotlar yaklaşık bir basketbol
sahası boyutundaki yarışma alanında görevleri gerçekleştirmeyi amaçlar. Robot yapımı dışında beklenen ise küçük bir şirket mantığıyla oluşturulacak olan takımların sponsorluk ilişkileri kurması ve devamının sağlanması, stratejik planlarını oluşturması ve gelecekte bu yolda ilerleyecek küçük yaştaki öğrencilere STEM'i yayabilmek ve köklü bir takım bırakabilmek.
- İzmir