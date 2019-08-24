Son Dakika Haberleri: Liverpool, Arsenal'i Salah ile yendi
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Liverpool, Arsenal'i Salah ile yendi

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Arsenal'i 3-1 yendi.

Liverpool, Arsenal'i Salah ile yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Arsenal'i 3-1 yendi.


Ligin üçüncü haftasında oynanan şampiyonluk adaylarının mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.

Oyunu kontrolü altında tutan Liverpool, 41. dakikada Joel Matip'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 49. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Arsenal'in tek golünü, 85. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Arsenal'de Mesut Özil, takımın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan ve puanını 9'a çıkaran Liverpool, 3. haftayı da lider tamamlamayı garantiledi. Arsenal ise maç fazlası ve 6 puanla 2. sırada yer aldı.

Joel Matip, Liverpool, Arsenal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:38 Kaynak: AA
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