Son Dakika Haberleri: Londra'da Tren İstasyonunda Palalı Adam Paniği

Londra'da Tren İstasyonunda Palalı Adam Paniği

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda eli palalı bir adamı görenler panik yaşadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda eli palalı bir adamı görenler panik yaşadı. Londra'nın güneyindeki Tulse Hill tren istasyonunda eli palalı adam korkuttu. Palalı adamı gören İngilizlerin güvenlik birimlerine ihbarı sonucu polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. Korkutan olayda ölü ve yaralının bulunmadığı belirtildi. Vagonun içinden olayı kayda alan görgü tanıklarından bir kişi, "Etrafta herkes çığlıklarla kaçışmaya başladı. Biz trende bekledik, kapılar kapalı tutuldu" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Hill, İngiltere, Londra, Güncel
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