Lösemili Çocuklar Haftası'nda Eğlenceli Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lösemili Çocuklar Haftası'nda Eğlenceli Etkinlikler

11.11.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında LÖSEV ile iş birliği yaparak çocuklar ve anneleri için özel atölyeler düzenledi. Katılımcılar, 'Her Tohum Bir Umut' sloganı altında çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirdiler.

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle çocuklar ve anneleri için özel bir etkinlik düzenledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, farklı tema ve hedef gruplarıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV iş birliğiyle anneler ve çocukları ağırlandı.

"Çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi"

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür Danışmanı ve Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, "'Her Tohum Bir Umut' sloganıyla birbirinden farklı üç etkinlikle buluşan katılımcılar unutulmaz bir zaman geçirdi. Geleneksel Tahta Baskı Atölyesi, Balon Balığı Pufi ile Masal Atölyesi ve Yaratıcı Tasarım Atölyesi'ne katıldılar. Tema rengi turuncuyu kullanan çocuklar ve anneler üç farklı atölye deneyimi kazanarak hem eğlendiler hem de öğrendiler. Oyuncak Müzesi gönüllü eğitmenlerinden Ezgi Kocatürk, Parya Başkurt, Sedef Güntan ve Yeşim Yavuz Çiv'in liderliklerini yaptıkları atölyeler büyük ilgi gördü. Kendilerine kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Umut varsa iyileşme de vardır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lösemili Çocuklar Haftası'nda Eğlenceli Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı 6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında... İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...

11:36
Bahçeli’nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
11:06
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:28
Belediye işçisinin acı sonu Görüntüyü izleyenler “Ölümün de hayırlısı“ demeden edemedi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 11:58:29. #7.13#
SON DAKİKA: Lösemili Çocuklar Haftası'nda Eğlenceli Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.