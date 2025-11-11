Lösemili Çocuklar Haftası'nda Eğlenceli Etkinlikler

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle çocuklar ve anneleri için özel bir etkinlik düzenledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, farklı tema ve hedef gruplarıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV iş birliğiyle anneler ve çocukları ağırlandı.

"Çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi"

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür Danışmanı ve Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, "'Her Tohum Bir Umut' sloganıyla birbirinden farklı üç etkinlikle buluşan katılımcılar unutulmaz bir zaman geçirdi. Geleneksel Tahta Baskı Atölyesi, Balon Balığı Pufi ile Masal Atölyesi ve Yaratıcı Tasarım Atölyesi'ne katıldılar. Tema rengi turuncuyu kullanan çocuklar ve anneler üç farklı atölye deneyimi kazanarak hem eğlendiler hem de öğrendiler. Oyuncak Müzesi gönüllü eğitmenlerinden Ezgi Kocatürk, Parya Başkurt, Sedef Güntan ve Yeşim Yavuz Çiv'in liderliklerini yaptıkları atölyeler büyük ilgi gördü. Kendilerine kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Umut varsa iyileşme de vardır" diye konuştu.