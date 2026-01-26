Louvre Müzesi Grev Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
Louvre Müzesi Grev Nedeniyle Kapandı

26.01.2026 23:34
Paris'teki Louvre Müzesi, çalışanların grevi nedeniyle ziyaretçilere kapalı. İade yapılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi, çalışanların grevi nedeniyle ziyarete kapandı.

Louvre Müzesi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, müzenin grev nedeniyle bugün ziyarete kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, müzeyi ziyaret etmek için bugüne bilet alan kişilere giriş ücretinin doğrudan iade edileceği kaydedildi.

Louvre Müzesi çalışanları, geçen aralıktan bu yana çalışma koşulları ve müzenin güvenlik sorunları nedeniyle belli aralıklarla greve gidiyor.

Personel grevleri nedeniyle Louvre Müzesi Aralık 2025'ten bu yana toplam 4 gün ziyarete kapalı kaldı.

Tarihi eserler çalınmıştı

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi 19 Ekim 2025'te soyulmuştu.

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştay'ın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'ndeki tarihi eserlerin çalındığı soygunu yapan kişiler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

