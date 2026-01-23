Lovik: Taraftarın Atmosferi Çok Özel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Lovik: Taraftarın Atmosferi Çok Özel

23.01.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mathias Lovik, ilk maçında galip geldikleri için mutlu olduğunu ve taraftarın atmosferinin eşsiz olduğunu belirtti.

Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, taraftarların oluşturduğu atmosferin çok özel olduğunu belirterek, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lövik, bordo-mavili forma ile çıktığı ilk maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarın oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirten Lovik, karşılaşmanın kendisi adına özel bir gece olduğunu belirterek, "İlk maçlar her zaman zordur. Taraftarımızın atmosferi çok özel. Benim için çok güzel ve özel bir gece oldu. Zor oldu ama güzel oldu. Yeni takımınızla oynadığınız ilk maç her zaman özeldir. Bu tür bir seyirci önünde oynamanın zor olduğunu söyleyebilirim. Gün gün daha iyi olacağım. Kazanmak insanı mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Takıma uyum sürecine de değinen Lovik, takım arkadaşlarının kendisini kısa sürede aralarına aldığını vurgulayarak, "Zor bir görevdi ama takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Hemen beni aralarına aldılar. Bu durum benim için her şeyi daha rahat hale getirdi. Herkes İngilizce konuştuğu için iletişim konusunda da sorun yaşamıyoruz. Yüzde yüzünüzü vermediğinizde bu iş çok zor hale geliyor. Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Maçta atılan gollerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lovik, "İlk gol Onuachu'nun attığı gol için tam anlamıyla takım golü diyebiliriz. Paul ile sadece bir antrenmanda birlikte olma şansı bulduk ama çok güzel bir gol oldu. İkinci gol ise aşırtma vuruşla atılmış çok klas bir goldü. Benim için bu golün ayrı bir önemi var çünkü yediğimiz golde benim hatam vardı. Takım arkadaşlarım bu golle hatamı telafi etmiş oldu" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lovik: Taraftarın Atmosferi Çok Özel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 01:05:07. #7.11#
SON DAKİKA: Lovik: Taraftarın Atmosferi Çok Özel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.