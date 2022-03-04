Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Bağımsız ve özgür bir ülkeye yönelik her türlü saldırıya karşıyız" - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Ukrayna ve Rusya savaşında çözümden yana olduklarını belirterek, egemen ve bağımsız bir ülkeye saldırıyı da kabul etmediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, Avrupa Birliği (AB) Beyrut Büyükelçisi Ralph Tarraf'ı Baabda Sarayı'nda kabul ettiği kaydedildi.

Görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Tarraf, Birleşmiş Milletler'de (BM), Rusya'nın Ukrayna saldırısında Moskova'yı kınayıp Kiev'e destek veren tutumundan dolayı Avn'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Tarraf, "Lübnan'a, Avrupa'nın istikrarını ve güvenliğini tehdit edip uluslararası yasaları ihlal ederek Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Rusya'yı, 140 devletle birlikte Birleşmiş Milletler'de kınaması dolayısıyla teşekkür ediyoruz."dedi.

Bugünkü çatışma, demokratik ve tekçi bir rejim arasında olduğunu aktaran Tarraf, "Bu savaş sadece Ukrayna değil tüm Avrupa'nın kaderini belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Tarraf ile görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada Avn'ın da söz konusu savaşta ülkesinin tavrının savaştan değil ülkeler arasındaki sorunun diyalog ile çözülmesinden yana olduğunu aktardığı kaydedildi.

Avn, "Bağımsız ve özgür bir ülkeye yönelik her türlü saldırıya karşıyız. Bunu da (Rusya'nın saldırısını) ülkenin bağımsızlık, egemenlik ve halkın güvenliğine bir saldırı olarak görüyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), 2 Mart'ta, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul etmişti.