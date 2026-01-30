Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İddiaları Reddetti - Son Dakika
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İddiaları Reddetti

30.01.2026 22:21
Joseph Avn, İsrail sınırında ekonomik veya nüfustan arındırılmış bölge iddialarını yalanladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin güney sınırında İsrail'le bağlantılı "ekonomik ya da nüfustan arındırılmış" bölge kurulacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, Beyrut'un bu konuda herhangi bir resmi teklif almadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, güneydeki sınır bölgesinden belediye başkanlarından oluşan bir heyeti kabulü sırasında, uluslararası medyada yer alan "İsrail sınırında ekonomik ya da nüfustan arındırılmış bölge kurulacağı" yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Söz konusu iddiaların "yalnızca medya üzerinden dolaşıma sokulan söylentiler" olduğunu ifade eden Avn, bu yönde kendilerine iletilmiş herhangi bir resmi teklif bulunmadığını vurguladı.

Lübnan'ın güneyindeki önceliklerinin "net" olduğunu dile getiren Avn, İsrail saldırıları sonucu zarar gören köy ve beldelerin yeniden imarı ile bölge halkının evlerine dönüşünün gündeminin ilk sırasında yer aldığını kaydetti.

Lübnan ordusunun desteklenmesi, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerden tamamen çekilmesi için uluslararası baskının artırılmasını isteyen Avn, gelecekte güneyde herhangi bir ekonomik projenin hayata geçirilmesi durumunda, bu projelerin yönetiminin bölge halkına ait olacağını da ifade etti.

Görüşmeye, Lübnan parlamentosunda "Hizbullah"ı temsil eden milletvekilleri Ali Feyyad ve Eşref Beydun da katıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

