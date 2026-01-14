Lüleburgaz'da Su Ürünleri Denetimleri

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik personel tarafından, ilçe genelinde faaliyet gösteren perakende satış noktalarında su ürünleri denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde; satışa sunulan su ürünlerinin avlanma ve satış boylarına uygunluğu, ürünlerin tazeliği, muhafaza şartları, etiket ve menşe bilgileri ile belge kontrolleri titizlikle inceleniyor. Ayrıca, yasaklı türlerin satışa sunulup sunulmadığı ve avlanma yasaklarına uyulup uyulmadığı da denetimlerde öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Yetkililer, denetimlerin temel amacının su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve halk sağlığının güvence altına alınması olduğunu belirterek, mevzuata aykırı durumlar tespit edilmesi halinde ilgili işletmeler hakkında idari yaptırım uygulandığını ifade etti.

Su ürünleri denetimlerinin, ilçe genelinde belirlenen program çerçevesinde aralıksız devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ