Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi, 8 aylık sürede 61 bin 900 kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi, 8 aylık sürede 61 bin 900 kişi tarafından ziyaret edildi

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA), geçtiğimiz kültür sanat sezonunda birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak 61 bin 900 kişi tarafından ziyaret edildi. Akademi, sergiler, konserler, tiyatro ve dans gösterileri gibi birçok etkinlikle Lüleburgaz'ın kültür sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

01.07.2024 12:23
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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA), geride kalan kültür sanat sezonunda on binlerce kişiyi ağırladı. Yaklaşık 8 aylık sürede yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapan LYSA'yı 61 bin 900 kişi ziyaret etti.

Fuar, sergi, müze, konser, şiir dinletisi, tiyatro ve dans gösterilerine ev sahipliği yapan LYSA, geride kalan kültür sanat sezonunda yine on binlerce kişinin uğrak mekanı oldu. Akademiyi yaklaşık 8 aylık sürede 61 bin 900 kişi ziyaret etti. Sezonda; 8 adet sergi, 56 adet etkinlik, 1 adet fuar, 1 adet müze, 116 adet de sahne programı gerçekleştirildi.

619 kişilik Cahit Irgat Salonu, 236 kişilik Kerim Budak Çal Salonu, bin kişilik Çok Amaçlı Salon, 15 adet atölye, derslikler, deneysel sahne, salon dansları atölyesi, kafeterya, sergi salonu, fuaye alanları, açık gösteri alanları, kapalı ve açık otoparkın yer aldığı yapı Lüleburgaz'ın kültür sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Lüleburgaz, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi, 8 aylık sürede 61 bin 900 kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika

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