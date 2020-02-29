Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'un asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Şimdi tüm konsantrasyon Fenerbahçe maçı için olacak. İlk hedefimiz Fenerbahçe maçını kazanıp kupa için avantajlı bir skorla İstanbul'a gidebilmek." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alp, karşılaşmanın karakterinin ikinci yarıda belli olduğunu belirtti.

"Stres ve oyuncular üstündeki baskı böyle şeylere neden olabiliyor." diyen Alp, "Oyuncularımız o baskıyı, o stresi kaldırabilecek kapasitede. İkinci yarı zaten farklarını gösterdiler. Böyle de bir skor geldi." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Trabzon'da karşılaşacaklarını hatırlatan Alp, şunları kaydetti:

"Şimdi tüm konsantrasyon Fenerbahçe maçı için olacak. O maç bitecek, Gaziantep maçı, sonra Yeni Malatyaspor maçı var. Bundan sonra artık 14 maçı bir bütün olarak düşünmek doğru değil. İlk hedefimiz Fenerbahçe maçını kazanıp kupa için avantajlı bir skorla İstanbul'a gidebilmek. Ondan sonra Gaziantep maçını kazanmak, sonra erteleme maçını kazanmak. Böyle düşünmek lazım. Bence doğrusu bu."

"Novak kalmak istiyor biz de devam etmesini istiyoruz"

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Filip Novak'ın sezon sonu Galatasaray'a gideceği iddialarının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Onların tarafından ne olduğunu bilemem ama bizim tarafımızdan Novak ile aramızda bir sıkıntı yok. Süreç kendi seyrinde devam ediyor. Olması gerektiği gibi gidiyor. Hiç bir sıkıntı yok. Novak kalmak istiyor biz de devam etmesini istiyoruz. Sezon sonunda sonuçlanır. Oyuncu gitmek istemiyor. Biz de bırakmak istemiyoruz"