Macron: Ukrayna için Binlerce Asker Gönderilebilir

PARİS, 7 Ocak (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna'da barışın korunması için "binlerce" Fransız askeri konuşlandırabileceklerini söyledi.
Macron salı günü Paris'te Batılı ve Avrupalı ülkelerin katılımıyla düzenlenen toplantı sırasında devlete ait televizyon kanalı France 2'ye verdiği söyleşisinde, ateşkes anlaşması imzalanması halinde Rusya-Ukrayna sınırında yürütülecek izleme "operasyonlarına katılacaklarını" belirtti.
Söz konusu operasyonlarda görev alacak Fransız askerlerinin muharip güçlerden seçilmeyeceğini vurgulayan Macron, "Ukrayna ordusunun yenilenmesine" katkıda bulunacaklarını ifade etti.
