Macron ve Rutte, Ukrayna'daki Durumu Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Mark Rutte ile Ukrayna'daki durumu ve Gönüllüler Koalisyonu kapsamında başlatılan çalışmaları değerlendirmek için görüştüm." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamak için ocaktan itibaren başkent Paris'te çalışmaya devam edeceklerini belirten Macron, söz konusu garantilerinin kalıcı ve sağlam bir barışın şartlarını oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "Rusya saldırısını sürdürürken, Ukrayna mücadele etmeye ve direnmeye devam ediyor." yorumunda bulunarak, Ukrayna'nın bugün olduğu gibi gelecekte de kendilerine güvenebileceğini ifade etti.