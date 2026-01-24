Maddi Zorlukları Aşan Sanatçı - Son Dakika
Maddi Zorlukları Aşan Sanatçı

24.01.2026 13:49
Sibel Keçeli, kaymakamın desteğiyle üniversiteye gidip resim bölümünü birincilikle bitirdi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemeyen ve muhtarlıkta sekreter olarak çalışan Sibel Keçeli, dönemin kaymakamı Ziya Polat'ın ziyaretinde resim defterini inceleyerek yeteneğini keşfetmesinin ardından üniversiteye başladı. Kaymakam Polat'ın vakıf üzerinden sağladığı bursla Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü birincilikle bitiren Keçeli, şimdi yüksek lisans yapıyor.

2018 yılında dönemin Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Yeşilbayır Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti. Kaymakam Polat, muhtarlıkta sekreter olarak çalışan Sibel Keçeli'nin resim defterini inceleyip, neden resim bölümü okumadığını sordu. Keçeli, maddi nedenlerle üniversiteye gidemediğini söyledi. Kaymakam Polat'ın girişimi ile önce resim kursuna giden Keçeli, yetenek sınavını kazanıp Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne girdi. Bölüm birincisi olarak mezun olan Keçeli, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde pedagojik formasyon eğitimini de tamamladı, şimdi ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyor. Şu anda Kars Valisi olan Ziya Polat'ın üniversite eğitimi boyunca vakıf üzerinden burs sağladığı Keçeli, bir taraftan da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kırsal mahallelerdeki eğitim kurumlarının duvarlarını boyayıp, resim yaparak güzelleştiriyor.

'RESİMLE HAYATA TEKRAR BAŞLADIM'

Sibel Keçeli, küçük yaştan itibaren resim yaptığını, lise eğitimini grafik ve fotoğraf alanında tamamladığını, üniversiteye ise ailesinin maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle gidemediğini söyledi. Ardından muhtarlıkta sekreter olarak çalışmaya başladığını belirten Keçeli, Kaymakam Ziya Polat'ın muhtarlık ziyareti ile birlikte hayallerinin bir bir gerçekleştiğini kaydetti. Keçeli, "Akademik kariyer olarak yüksek lisansımı bitirdikten sonra doktora eğitimime de devam etmek istiyorum. Yıllar sonra tekrar resim okuyacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu yüzden çok dört elle sarıldım okula. Birinci olacağım diye başladım ve gerçekten birinci olarak bitirdim, çok çabaladım. Resim benim için her şeyi ifade ediyor. Resimle sanki hayata tekrar başladım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde geçen sene bir 'Ponart Özel Ödülü' kazandım ve Muğla'ya gittim. İçimi dökerek yaptığım bir resmi insanlara sunup, keşfedilip seçilmek, çok büyük bir başarıydı benim için. En büyük hayalim uluslararası bir yarışmada Türkiye'yi temsil etmek" dedi.

'YAŞANTIMI RESİMLERİMDE HİSSETTİRMEK İSTİYORUM'

Keçeli, resimlerinde daha çok mavi ve yeşil tonları kullandığını belirterek, "Bunun nedeni aslında mavi benim için umut demek. Yeşil de yeniden doğuş demek. O yüzden kendi yaşantımı resimlerimde hissettirmek istiyorum insanlara. Resimlerimde bir sürü parçanın birleşiminden tekrar bir bütün oluşuyor. Aslında yaşadığımız kentselleşme ile metropollerde yabancılaşmayı anlatmaya çalışıyorum. Uzaktan baktığımızda bir kalabalık görüyoruz ama her kalabalık parçalı parçalı birbirinden ayrılmış ve yabancılaşmış bir şekilde. Bunu kendi tarzımla, kendi üslubumla ifade etmeye çalışıyorum. Resim yapmak isteyen hiç kimse hayallerinden vazgeçmesin. Günün birinde o fırsat sizi buluyor. Gönüllü çalışmalar da yapıyorum. Milli Eğitim'e bağlı bir özel eğitim kurumunda bu sene duvarları gönüllü olarak boyadım. Duvarda çiçekleri, böcekleri, çocukların keşfedip resme olan ilgilerini, yeteneklerini ortaya çıkarmalarını istedim. İleride de gönüllü olarak birçok okulda duvar resmi yapmayı çok isterim" diye konuştu.

'YAPTIĞIN TABLOLARLA GÖNÜLLERE DOKUNUYORSUN'

Keçeli, Vali Ziya Polat ile iletişimini devam ettirdiğini, zaman zaman telefonda konuşarak sohbet ettiklerini söyledi. Keçeli'nin görüntülü olarak arayarak yüksek lisansı hakkında bilgi verdiği Vali Polat, "Emeğin karşılığını en güzel şekilde verdin üniversiteyi bitirdin. Yüksek lisansın bitiyor. Yaptığın tablolarla gönüllere dokunuyorsun. Belki üniversitede dersler vereceksin. Çok mutlu oluyorum. Demek ki bu mesleği yaparken dokunduğumuz insanlar kızlarımız çocuklarımız varmış, sen de onlardan birisin. Biz seninle gurur duyuyoruz. Nasibin önüne kimse geçemiyor. Demek ki o gün orada olmamız gerekiyormuş sen de verilen emekleri en güzel şekilde cevap verdin. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

