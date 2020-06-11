Magazin olayları bu hafta gündemi belirledi! İşte kayıplar, ayrılıklar, aşklar!

Sanat dünyasının usta ismi Ayşegül Atik'in aramızdan ayrılışı, evliliklerine son veren ünlü çiftler, Coşkun Sabah'ın gündemden düşmeyen gelir açıklaması ve daha fazlası çarpıcı başlıklar ve yorumlarla sizlerle...

Sanat dünyasının usta ismi Ayşegül Atik'in aramızdan ayrılışı, evliliklerine son veren ünlü çiftler, Coşkun Sabah'ın gündemden düşmeyen gelir açıklaması ve daha fazlası çarpıcı başlıklar ve yorumlarla sizlerle…

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