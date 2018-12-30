Magef Kadınlara Yönelik Etkinlik Düzenledi

Malatya
Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından "Bayan Sohbetlerimiz-1" etkinliği düzenlendi.
MAGEF'ten yapılan açıklamaya göre, kadınlara yönelik "Bayan Sohbetlerimiz-1" etkinliği düzenlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MAGEF Başkanı Ramazan Yavuz
, etkinliğe konuşmacı olarak Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya Şubesi Başkanı Betül Dürgen'in katıldığını belirtti.
Federasyon olarak farklı sosyal kültürel etkinlikler düzenlediklerini aktaran Yavuz, "Malatya Gençlik Federasyonunda kadın kollarımız bulunmaktadır. Kadın kolları başkanlarımız ile kadınlara yönelik farklı alanlarda etkinliklerimiz olacak. Programda farklı konuşmacıların katılımıyla yapılan söyleşinin, kadınlar açısından faydalı olacağına inanıyorum. Federasyon olarak her zaman kadınların yanındayız ve her alanda kadınları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte konuşan Dürgen ise katılımcılara kadın hakları konusunda bilgi verdi.