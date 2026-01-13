Mahkeme TÜİK'in Tazminat Talebini Reddetti

Haber: Erva GÜN

(ANKARA) - Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "itibarsızlaştırıldığı" iddiasıyla Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz hakkında açtığı 50 bin TL'lik manevi tazminat davasını reddetti. Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, "TÜİK gibi milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen bir kurumun eleştirilere açık, şeffaf ve hoşgörülü olması gerekir" dedi. Aynı mahkemenin, Çilesiz'in TÜİK aleyhinde açtığı "5 kuruşluk" tazminat davasının da reddine karar verdiğini aktaran Gürdoğan, bu kararı ise istinafa taşıyacaklarını bildirdi.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, daha önce TÜİK'in madde sepetindeki ürün fiyatlarını kamuoyuna açıklamaması, şeffaf olmaması, açıklanan enflasyon oranları ile çarşı-pazardaki fiyat artışlarının örtüşmemesi, ENAG, İTO ile memur ve emekli sendikalarının hesapladığı enflasyon oranlarının TÜİK verilerinin üzerinde olması gerekçeleriyle Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde "asılsız veri" davası açmış, dava reddedilmişti.

TÜİK Çilesiz'e "50 bin liralık", Çilesiz ise TÜİK'e "5 kuruşluk" dava açtı

TÜİK, Seyfettin Çilesiz'in açtığı "asılsız veri" davası ve sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımlar nedeniyle "kurumun kamuoyu nezdinde itibarının zedelendiğini" ileri sürerek 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

Çilesiz ise dava dilekçesinde kendisine yönelik "ağır ve asılsız ithamlar bulunduğu ve kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle TÜİK'e karşı 5 kuruşluk manevi tazminat davası" açtı.

Mahkeme davaları birleştirdi

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki davayı da birleştirerek görüştü. Duruşmalı görülen davada, Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, müvekkilinin TÜİK'i şeffaf olmadığı ve madde sepetindeki fiyatları açıklamadığı gerekçesiyle eleştirdiğini, bu eleştirilerin milyonlarca insanın alım gücünün düşmesine ilişkin toplumsal bir soruna işaret ettiğini ifade etti.

Gündoğan ayrıca, müvekkilin tüm paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, bunun aksini iddia eden TÜİK'in bunu ispatlamakla yükümlü olduğunu dile getirdi, TÜİK gibi milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen bir kurumun eleştirilere açık, şeffaf ve hoşgörülü olması gerektiğini vurguladı.

Mahkeme iki tazminat istemini de reddetti

Mahkeme, TÜİK'in açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davasını reddederek, yapılan eleştirilerin düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu, bu eleştirilerin manevi tazminat gerektirmediğini ve TÜİK'in eleştirilere katlanması gerektiğini hükme bağladı.

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Çilesiz'in "5 kuruşluk" tazminat isteminin de reddine karar verdi.

Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in açtığı 50 bin liralık tazminat isteminin reddedilmesini doğru bulduklarını belirterek, "TÜİK'in, açıklamış olduğu enflasyon verileriyle milyonlarca insanın hayatını etkilediği halde hesap vermemesi, şeffaf olmaması, enflasyon verilerinin denetlenememesi hukuk devletinde kabul edilebilir bir durum değildir. Kendisine karşı yapılan en ufak eleştiriye dahi tahammül etmeden doğrudan kişilere manevi tazminat davası açarak insanların düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya ve insanları sindirmeye çalışması demokratik toplumlarda kabul edilebilir bir durum değildir. Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi TÜİK'in davasını reddederek, aslında TÜİK'e şeffaf olması, hoşgörülü, ağır ve şok edici eleştirilere de katlanması gerektiğini hatırlatmıştır" dedi.

Avukat Gürdoğan ayrıca, "5 kuruşluk tazminat istemimizin reddine ilişkin kararı istinafa taşıyacağız" ifadesini kullandı.