Mahsun Kırmızıgül, Günay Restaurant\'ta Unutulmaz Bir Geceye Hazırlanıyor

Mahsun Kırmızıgül, 10 Nisan Cuma akşamı İstanbul’un önde gelen eğlence mekanlarından Günay Restaurant’ta sahne alacak. Ünlü sanatçı, geniş repertuvarı ve güçlü sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Gecede Kırmızıgül’ün sevilen şarkılarını seslendirmesi ve dinleyicilere hem duygusal hem de hareketli anlar yaşatması beklenirken, etkinlikte müzik, lezzet ve eğlencenin bir arada sunulacağı özel bir atmosfer oluşturulacak.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek organizasyon için rezervasyonların 0212 230 3333 ve 0532 443 3333 numaralı telefonlar üzerinden yapılabileceği bildirildi. Organizatörler, yoğun ilgi nedeniyle katılmak isteyenlerin erken rezervasyon yaptırmasını öneriyor.