Maine'de Özel Jet Kazu

26.01.2026 10:22
Bangor Havalimanı'nda bir jet düştü, ölü ya da yaralı durumu belirsiz, kaza araştırılıyor.

SAN FRANCISCO, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Maine eyaletindeki Bangor Havalimanı'nda, sekiz kişiyi taşıyan özel bir jet kalkış sırasında düştü. Yetkililer kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Havalimanından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazaya Doğu Saati ile 19.45 civarında müdahale ettiği ve havalimanının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Kaza yapan uçağın Bombardier Challenger 650 tipi bir iş jeti olduğu kaydedildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor. Kazanın meydana geldiği sırada ABD'nin kuzeydoğusunun şiddetli bir kar fırtınasının etkisi altında olduğu, eyalette sıcaklıkların sıfır derecenin çok altında olduğu belirtildi. Ayrıca hafif kar yağışı yaşandığı ve görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

