Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 44 BT 007 ile 31 AAZ 419 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile kaldırıma savrulan araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazada her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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