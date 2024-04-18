Malatya'da düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu ve malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 cep telefonu, 1150 cep telefonu kılıfı, 55 şarj kablosu, 30 şarj seti ve 4 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Gazi Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışma, günlük yaşamda kullanılan plastik ürünlerin Alzheimer, MS, inme gibi hastalıklarda etkili olup olmadığını araştırıyor. Çalışmada, beyin hücrelerinde mikroplastiklerin bulunduğu tespit edildi ve bu durumun sağlık üzerindeki etkileri incelenecek. Araştırmanın sonuçları, farklı uzmanlık alanlarında yeni çalışmalara ışık tutacak.
Adana'nın Kozan ilçesinde tarlada yanan bir traktör, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda traktör kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya başladı.
Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranması bulunan A.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve üyelerini makamında kabul etti. Vali Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Genel Meclisi üyelerini tebrik etti ve başarılar diledi. İl Genel Meclisi Başkanı Makar ise Vali Ünsal'a teşekkür ederek, ilin kalkınması ve gelişmesi için çalışacaklarını belirtti.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da yapılacak Yürüyüş Dünya Şampiyonası'nın aynı zamanda olimpiyatta yarışacak olan 25 yürüyüş takımının 23'ünün seçileceği bir yarışma olduğunu söyledi. Çintimar, bu yarışmada olimpiyata yaklaşık 80 kota verileceğini de dile getirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Dörtyol ilçesinde 1 ay hapis cezası ile aranan E.E. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya koyan 'Kanıt' belgeselinin galasına katılan büyükelçiler, AA'yı tebrik ederek, Gazze'deki insani krize dikkati çekti. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, 'Kanıt' belgeselinin gala gösteriminde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında mahalle veya köy muhtarlığı seçimlerini kazanan muhtarlar mazbatalarını aldı. Şuhut'un Bademli köyünde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Arife Başyiğit tarihi bir başarıya imza attı ve köyün ilk kadın muhtarı oldu. Başyiğit, mazbatasını alır almaz köyünün yol ve güvenlik kamerası sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı.
Arnavutköy'de servis minibüsü ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Boğazköy - Bolluca yolu uzun süre trafiğe kapalı tutuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?