Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı! İkisine de ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı! İkisine de ceza yağdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı! İkisine de ceza yağdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı! İkisine de ceza yağdı
Haber Videosu

İstanbul’un Pendik ilçesinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne çarparak yere düşüren ve olay yerinden uzaklaşan 33 yaşındaki otomobil sürücüsü A.Y. ile seyir halindeki otomobile tekme atan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü S.K. yakalandı. Otomobil sürücüsüne 190 bin, motosiklet sürücüsüne 241 bin olmak üzere toplam 431 bin lira idari para cezası uygulandı. İki araç da trafikten men edildi.

Pendik’te iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, motosiklet sürücüsünün yere düşmesiyle sonuçlandı. Başka bir aracın kamerasıyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet harekete geçti.

TARTIŞMA KAZAYLA SONUÇLANDI

Pendik’te seyir halindeki otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, seyir halindeki otomobile tekme attı. Otomobil sürücüsü ise motosiklete çarparak sürücüyü yere düşürdü ve olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, başka bir aracın kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, plaka bilgileri üzerinden kimliğini tespit ettikleri otomobil sürücüsü A.Y. ile motosiklet sürücüsü S.K.’yi yakaladı.

431 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Motosikletliyi sollamaya çalışırken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, kazaya neden olduğu ve olay yerinden uzaklaştığı belirlenen A.Y.’ye 190 bin lira idari para cezası uygulandı. Seyir halindeyken otomobile tekme attığı belirlenen S.K.’ye ise 241 bin lira idari para cezası verildi.

İki sürücüye toplam 431 bin lira idari para cezası uygulanırken, araçlar da trafikten men edildi.

Kaynak: AA
Sosyal MedyaSosyal MedyaMotosikletİstanbulTrafikGüncelPendikCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
Okan Buruk’tan Galatasaray’daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde... Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
15:17
Sözün bittiği yer Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
14:12
İBB davasında ünlü AVM’nin yöneticileri konuştu “5 milyon dolar talep edildi“
İBB davasında ünlü AVM'nin yöneticileri konuştu! "5 milyon dolar talep edildi"
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:44:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı! İkisine de ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android