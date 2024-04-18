Malatya\'da operasyonda gümrük kaçağı telefonlar ve aksesuarlar ele geçirildi

Malatya'da, düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı telefonlar ile çok sayıda aksesuar ele geçirildi.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Kent merkezinde yapılan çalışmalarda 4 adet Apple logolu kablosuz kulaklık, 1150 adet Apple logolu cep telefonu kılıfı, 30 adet Apple logolu şarj seti,55 adet Apple logolu şarj kablosu, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olaylarda gözaltına alınan 2 zanlıya 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA
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Bursa'da meydana gelen kazalarda hafif ticari araç seyir halindeki tıra çarptı ve tır refüje devrildi. Nilüfer ilçesinde ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Her iki kazada da toplamda 2 kişi yaralandı ve polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen baba, oğul ve arkadaşları hayatını kaybetti. Definecilerin kimlikleri belirlenirken, cenazeler JAK ve AFAD ekiplerince mağaradan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti. Şahıs, uyarıları dikkate alarak denizden çıktı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, apartman otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi ve çevredekiler panik yaşadı.
Bayburt'un Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, jandarmanın drone takibiyle bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının 3'üncü gününde Kop Dağı eteklerinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
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