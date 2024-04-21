Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ve ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma kavşağında 44 ADN 137 kamyon ile ters yönden gelen 42 ARN 164 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada R.T. ve A.K. adlı şahıslar yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da kamyon ve ticari araç çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, R.i.'ye ait iki katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi, ancak yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar ruhsatsız silahlarla ateş açtı. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. 18 yaşından küçük olan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tokat'ta peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Sulusaray ilçesinde 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı." ifadelerini kullandı.
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