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Malatya'da, alt geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu eski adliye mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan bir araçla aynı yöne ilerleyen bir başka araç çarptı. Kazayı görerek yaralılara yardım amaçlı yavaşlayan üç araç daha kazaya karışırken, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA