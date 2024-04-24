Malatya'da çalınan iş makinesi dron yardımıyla bulundu - Son Dakika
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Malatya'da çalınan iş makinesi dron yardımıyla bulundu

Malatya\'da çalınan iş makinesi dron yardımıyla bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şahsa ait bir milyon 400 bin TL'lik iş makinesinin çalınmasının ardından polis ekipleri, dron kullanarak iş makinesinin saklandığı yerin tespitini kısa sürede gerçekleştirdi. Ekipler, çalıntı iş makinesini ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

24.04.2024 14:16
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Malatya'da polis ekipleri, çalınan iş makinesini dron yardımı ile saklandığı arazide kısa sürede buldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şahsa ait bir milyon 400 bin TL'lik iş makinesinin çalınmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çalıntı iş makinesinin bahçelik bir alanda gizlendiğinin tespit edilmesinin ardından İHA Büro Amirliğinde dron ile yaklaşık 1 saatlik arama-tarama sonucu iş makinesinin sağlandığı yer tespit edildi.

Ekipler, çalıntı iş makinesini sağlandığı yerde ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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