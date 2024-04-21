Kamyon ve hafif araç çarpıştı: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ve ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Jandarma kavşağında 44 ADN 137 Kamyon ile ters yönden gelen 42 ARN 164 hafif ticari aracın çarpışması sonucu R.T ve A. K yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri, İtfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili incelene başlatıldı.
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