Malatya'da Otobüs Devrildi: 6 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.O. idaresindeki 44 AHH 982 plakalı otobüs, Melekbaba Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
