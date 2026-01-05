Malatya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ruhsatsız silah satışı yapan ve bulunduran şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 217 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MALATYA