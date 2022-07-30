SMA'lı Emine Asya için konulan bağış kutusunu çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika
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SMA'lı Emine Asya için konulan bağış kutusunu çaldı; o anlar kamerada

30.07.2022 17:36
SMA'lı Emine Asya için konulan bağış kutusunu çaldı; o anlar kamerada

MALATYA'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 13 aylık Emine Asya Kaya bebek için toplanan bağış kutusu çalındı.

MALATYA'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 13 aylık Emine Asya Kaya bebek için toplanan bağış kutusu çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte, SMA hastası Emine Asya Kaya'nın tedavi masrafları için 4 ay önce valilik onaylı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Kışla Caddesi'nde stant kurularak asılan dövizlerle Emine Asya bebek için destek istendi. Stantta yer alan kumbaraya da destek olmak isteyenler para atmaya başladı. Dün akşam saatlerinde stantta içerisinde 500 lira civarında para bulunan kumbara çalındı. Hırsızlık çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olayın anlaşılmasının ardından polise haber verildi. Gelen ekipler, görüntüleri inceleyip, parayı çalan kişiyi tespit etti. Ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi parayla yakalayarak gözaltına aldı. Yardım parası tekrar yerine koyuldu.


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Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı Fotoğraf: Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı Fotoğraf: Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı
Kaynak: DHA

Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMA'lı Emine Asya için konulan bağış kutusunu çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: SMA'lı Emine Asya için konulan bağış kutusunu çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika
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