Malatya'da Tefeci Operasyonu: 3 Tutuklama

Malatya'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek, bilgisayar, belge, tapu, satış sözleşmesi ve çek ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
