Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

29.01.2026 09:59
Uyuşturucu ticareti yapan 14 kişiden 13'ü tutuklandı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte.

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonrası uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. 14 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1166 sentetik hap, 827 gram sentetik kannabinoid, 45 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Güvenlik, Malatya, Güncel, Suç, Son Dakika

