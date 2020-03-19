Malatya esnafı

Malatya'da esnaf temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paketin ülke için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Evren, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'daki esnafın kooperatiften kullandığı kredilerin bir yıl faizsiz ertelendiğini hatırlatarak, "Deprem nedeniyle esnafımıza 50 bin lira faizsiz kredi veriyoruz. Esnaf ve sanatkarımıza şu ana kadar 31 milyon 225 bin liraya yakın kredi temin ettik." diye konuştu.

Açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında tüm esnafın kredi borcunun 3 ay ertelendiğini dile getiren Evren, şöyle devam etti:

"Hükümetimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bunların esnafımıza yansıyacağına inanıyorum. Arkadaşlarımızın da devletine ve vatanına bağlı olarak 'her yerde bizlerde varız' demesi gerekir. Bu yeni tip koronavirüsü de (Kovid-19) ülke olarak kısa sürede atlatacağız."

Malatya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Bülent Karakoç ise depremden sonra kentteki esnafa verilen 50 bin lira faizsiz kredi imkanından faydalandığını aktardı.

Ayrıca deprem nedeniyle yine esnafın ESKKK'ye olan borçlarınında da ertelendiğine işaret eden Karakoç, "Tabii yeni tip koronavirüs var, esnafın hassasiyeti, insanların sorunları var. Bunları devlet ve millet birlikte olup, çözmek gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.