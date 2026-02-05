Malatya Garı'ndaki Durmuş Saatin Anlamı - Son Dakika
Malatya Garı'ndaki Durmuş Saatin Anlamı

Malatya Garı\'ndaki Durmuş Saatin Anlamı
05.02.2026 11:31
Kahramanmaraş depremlerinde durarak simge haline gelen Malatya Garı'ndaki saat, restorasyona alındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, afetin meydana geldiği anda duran tren garındaki saat, felaketin simgelerinden biri oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 13 Şubat 1931'de hizmete açılan Malatya Garı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Gardaki 95 yıllık saat, Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 04.17'de durdu.

Tarihi gardaki saat, 3 yıldır depremin meydana geldiği an olan 04.17'yi sabit şekilde göstermeye devam ediyor.

Türkiye'nin farklı yerlerine trenle seyahat edenlerin uğrak noktası olan gardaki saat, görenlere deprem anını hatırlatıyor.

Gardaki restore çalışmaları sürüyor

Depremlerden sonra faaliyetlerin durduğu Malatya Garı'ndaki tren seferleri ise devam ediyor.

Gar binasındaki restorasyon çalışmaları da sürüyor.

Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna yapılan başvurunun ardından Eylül 2024'te başlayan çalışmaların bu ayın sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

