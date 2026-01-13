Malatya Tarımında Yeni Projeler Tanıtıldı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, görev süresi boyunca hayata geçirilen projeler ile Malatya tarımının geleceğine yönelik planlamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

MTB hizmet binasında düzenlenen programda konuşan Başkan Özcan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basının Malatya tarımı ve özellikle kayısı sektörü için önemli bir kamuoyu desteği sağladığını ifade etti. Özcan, "7 yıllık görev süremiz boyunca basın mensuplarımızın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Yapılan her projede bu katkı çok kıymetliydi" dedi.

Lisanslı depoculukta önemli adımlar

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kuru kayısı lisanslı depoculuk projesine odaklandıklarını belirten Özcan, 2020 yılında tamamlanan projeyle birlikte Malatya'ya toplam 33 milyon liralık yatırım kazandırıldığını söyledi. Kentte biri 5 bin ton, diğeri 6 bin ton kapasiteli olmak üzere iki lisanslı kuru kayısı deposunun faaliyette olduğunu ifade eden Özcan, bugüne kadar yaklaşık 20 bin ton ürün sirkülasyonu sağlandığını kaydetti. Lisanslı depoların, ürün kalitesinin korunması ve piyasada fiyat regülasyonu açısından önemli rol oynadığını vurgulayan Özcan, "Zor geçen sezonlara rağmen depolarda muhafaza edilen ürünler piyasayı dengeledi" ifadelerini kullandı.

Hayvancılık OSB ve süt toplama merkezleri

Malatya'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Özcan, Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi projesinde önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi. Yaklaşık 3 bin 200 hektarlık alanda kurulan OSB'de arsa tahsislerinin başladığını aktaran Özcan, bölgenin Malatya'yı hayvancılıkta bölgesel bir merkez haline getireceğini ifade etti. Süt toplama merkezi ve soğuk zincir projeleriyle de üreticilerin desteklendiğini belirten Özcan, 7 farklı noktada süt toplama faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Kayısıda yeni satış ve laboratuvar sistemi

MTB bünyesinde kurulması planlanan modern ürün satış salonu ve mezat sistemi hakkında da bilgi veren Özcan, üreticinin ürününü en iyi fiyata, güvenli bir ortamda satabileceği bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca Malatya'da yetkili sınıflandırıcı laboratuvar sayısının artırıldığını ve Avrupa Birliği standartlarında analizlerin artık kentte yapılacağını ifade etti.

Deprem ve zirai don süreci

6 Şubat depremleri ve 12 Nisan'da yaşanan zirai don felaketinin Malatya tarımını derinden etkilediğini belirten Özcan, bu süreçte devlet desteklerinin sağlanması için yoğun girişimlerde bulunduklarını dile getirdi. Özcan, "Yaklaşık 7,5 milyar liralık destek Malatya'ya kazandırıldı. Bu destekler üreticimiz için hayati öneme sahipti" dedi.

Yeni Şire Pazarı vurgusu

Yeni Şire Pazarı projesinin Malatya için bir zorunluluk olduğunu ifade eden Özcan, modern fiziki şartlara sahip bu alanın kayısı ticaretine değer katacağını belirterek, "Değişim sancılı olabilir ama Malatya bu dönüşümü yaşamak zorundaydı" diye konuştu. Program,

Başkan Özcan'ın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA