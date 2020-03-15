Malatyalı 'Keloğlan' sosyal medya ve sokaklarda ilgi görüyor - Son Dakika

Malatyalı 'Keloğlan' sosyal medya ve sokaklarda ilgi görüyor

MALATYA'da, tiyatro oyunlarında rol alan Barlas Bayram (26), 'Keloğlan' karakterine benzerliği nedeniyle sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. 'Malatyalı Keloğlan olarak bilinen Bayram, sokağa çıktığında kendisini fark edenlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Malatya'da küçük yaşlardan bu yana tiyatroyla ilgilenen Barlas Bayram, çocukların ilgisini çeken 'Keloğlan' kılığına girdi. Saçlarını kazıtan Bayram, giyindiği keloğlan kıyafetleriyle kentte bazı zamanlar sokaklara çıkarak vatandaşların ilgisini ölçüyor. Malatya sokaklarında dolaşan Bayram, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, Bayram'ı sokaklarda gördükleri anda televizyon kanallarında çıkan Keloğlan'a benzerliğinden dolayı şaşırıyor. Barlas Bayram, Soykan Meydan'ında yaşlıların yanına giderek türküler söyledi. Malatyalı Keloğlan'ın meydanda olduğundan görerek, dikkatini çeken vatandaşlar yoğun kalabalık oluşturdu. Türküleri dinleyen vatandaşlar, Barlas Bayram'a eşlik etti.

'ÇOK BENZİYORSUN'

Kentte 'Malatyalı Keloğlan' olarak bilinen Barlas Bayram, vatandaşların dikkatini çektiğini belirterek, "Keloğlan ile şöyle tanıştım; 5 yıl önce tiyatro oyunumuz vardı, bu karakteri canlandıracak arkadaşımız hastalanınca, sahneye çıkamadı. Hocamız da 'sen oynar mısın?' dedi. Kabul edince hoca saçlarımı kazıtmaya gönderdi. Gittim saçımı kazıttım, ben bile aynada kendime baktığımda Keloğlan'a benzediğimi fark ettim" dedi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların ilgi gördüğünü anlatan Bayram, "1 milyona kadar videolarım izlendi. Takipçilerim yükseldi, çok güzel yorumlar geldi. 'Çizgi filmdekine de gerçek hayattakine de inanılmaz benziyorsun' diyorlardı. Bugün de vatandaşların içerisine çıktım ve çok güzel, tarif edilemez bir duygu. Yanıma gelip fotoğraf çektirenler oluyor. Çok güzel ve gurur verici bence" dedi.

Bayram, en büyük isteğinin ise Keloğlan karakterini canlandıracağı bir dizi veya film projesinde yer almak olduğunu sözlerine ekledi.