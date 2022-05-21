Malazgirt'te Müzeler Haftası kutlandı

Malazgirt ilçesinde Müzeler Haftası kutlandı.

Malazgirt Müzesi'nde düzenlenen programda, okul öncesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi gezildi.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt'in çok özel bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Kentin tarihi ve kültürel eserlerine değinen Demirer, "Kentin tarihini öğrenmek için müzeler çok önemli. Kültürel miraslar ortaya çıktıkça kentlerde turizm de geliyor. Bu anlamda müzemiz ve içerisindeki eserler çok değerli." dedi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Kültür ve Turizm İlçe Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Emniyet Müdürü Serhan Türk, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.