Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı - Son Dakika
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Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı. Okula girmeye çalışan, kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

06.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:27
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı. Okula girmeye çalışan, kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi. Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı - Son Dakika

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