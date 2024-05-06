Eyüpsultan\'da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu

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Eyüpsultan'da zabıta ekiplerince "hastaneye gideceğini" söyleyip para dilenirken yakalanan kişinin üzerinden çıkan 23 bin 45 liraya el konuldu.

"HASTANEYE GİDECEĞİM" DİYE PARA DİLENDİ

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında, K.E'nin "Hastaneye gideceğim." diyerek vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti.

PARAYA EL KONULDU

Ekipler, K.E'yi yakalayarak Alibeyköy'deki Zabıta Karakolu'na götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilencinin üzerinde 23 bin 45 lira bulundu. Dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen paraya el konulan K.E. hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.