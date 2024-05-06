Eyüpsultan'da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu

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Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında, K.E'nin 'Hastaneye gideceğim.' diyerek para dilendiğini tespit etti. Yakalanan kişinin üzerinde yapılan aramada 23 bin 45 lira bulundu ve dilencilik yaparak kazandığı paraya el konuldu.

06.05.2024 13:22
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Eyüpsultan'da zabıta ekiplerince "hastaneye gideceğini" söyleyip para dilenirken yakalanan kişinin üzerinden çıkan 23 bin 45 liraya el konuldu.

"HASTANEYE GİDECEĞİM" DİYE PARA DİLENDİ

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında, K.E'nin "Hastaneye gideceğim." diyerek vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti.

'Hastaneye gideceğim' diye vatandaşlardan para isteyen dilencinin üzerinden 23 bin TL çıktı

PARAYA EL KONULDU

Ekipler, K.E'yi yakalayarak Alibeyköy'deki Zabıta Karakolu'na götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilencinin üzerinde 23 bin 45 lira bulundu. Dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen paraya el konulan K.E. hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

'Hastaneye gideceğim' diye vatandaşlardan para isteyen dilencinin üzerinden 23 bin TL çıktı
Eyüpsultan\'da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu
Kaynak: AA

Eyüpsultan, Zabıta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu - Son Dakika

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