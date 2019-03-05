Son Dakika Haberleri: Malezya'da Hazreti Muhammed'e Hakaretten 3 Kişiye Gözaltı

Malezya'da Hazreti Muhammed'e Hakaretten 3 Kişiye Gözaltı

1 saat önce

KUALA Malezya'da, Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Malezya'da Hazreti Muhammed'e Hakaretten 3 Kişiye Gözaltı, System.String[]
KUALA Malezya'da, Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Devlet haber ajansı Bernama'ya göre, sosyal medya üzerinden Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşım yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alınırken bir kişi de aranıyor.

Şüphelilerin gözaltındaki sorguları sürüyor.

Son zamanlarda Malezya genelinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının arttığını kaydeden Polis Teşkilatı Sözcüsü Muhammed Fuzi, şimdiye kadar ülke genelinde konuya ilişkin 929 ihbar aldıklarını bildirdi.

Muhammed, sosyal medyanın kötüye kullanılmaması konusunda toplumu uyarırken "Bir dini veya topluluğu aşağılama eylemi, çok kültürlü ülkemizde ırk gerilimini yükseltebilir." dedi.

Ülkede geçen ay bir Çinlinin, Hazreti Muhammed'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması üzerine başkent Kuala Lumpur'da protesto gösterisi düzenlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Malezya, Hz.Muhammed, Güncel
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