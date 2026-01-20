Malezya'dan Grönland Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malezya'dan Grönland Açıklaması

20.01.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Enver İbrahim, Grönland'ın ele geçirilmesine yönelik her girişimi reddettiklerini belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin tehdidi altındaki Grönland'ın ele geçirilmesine ilişkin her türlü girişimi reddetiklerini belirterek, anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bernama ajansının haberine göre, parlamento üyelerinin sorularını yanıtlayan Enver, Venezuela, Grönland ve İran meselelerinde ülkesinin tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kontrol etmeyi savunduğu Grönland konusuna ilişkin Enver, herhangi bir ülkenin ele geçirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini, anlaşmazlıkları çözmek için müzakerelere öncelik verme konusunda da Avrupa Birliği (AB) ve Danimarka ile aynı çizgide yer aldıklarını kaydetti.

Enver, "Özgür ve egemen bir ülke olarak, hiçbir ülkenin ele geçirilmesini kabul edemeyiz. Bu bizim duruşumuz." şeklinde konuştu.

Venezuela ve İran'a destek

Malezya'nın Venezuela meselesinde güç yerine ilkelerle yönlendirilmiş "açık ve kararlı" bir duruş sergilediğini dile getiren Enver, "Herhangi bir eylemde, dostlarımız, komşu ülkeler ve ortak ülkelerle yapılan istişareleri dikkate alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, eleştirilere rağmen ülkesinin ABD ile ilişkileri sürdürmeye devam ettiğini ancak uluslararası hukukun ihlal edildiği durumlarda sesini yükselteceğini belirterek, Washington yönetiminin Venezuela'ya yönelik hamlelerini eleştirdi.

ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in iadesi için ABD'ye çağrı yaptıklarını ve bunun "açık ve katı" bir duruş olduğunu söyleyen Enver, Malezya'nın uluslararası hukuku çiğnediği için bu tür eylemleri tasvip etmediğini vurguladı.

Enver, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkileri sürdürürken uluslararası temaslarla ve ihtiyatlı bir şekilde hareket ettiğini anlatarak, "Malezya, İran'ın haklarını ve egemenliğini ilke olarak savunmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Grönland, Güvenlik, Politika, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'dan Grönland Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:42:30. #7.11#
SON DAKİKA: Malezya'dan Grönland Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.