Marmara Üniversitesinden, Malezya Kralı Abdullah Şah'a "fahri doktora" unvanı - Son Dakika
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Marmara Üniversitesinden, Malezya Kralı Abdullah Şah'a "fahri doktora" unvanı

19.08.2022 20:58
Marmara Üniversitesinden, Malezya Kralı Abdullah Şah'a "fahri doktora" unvanı

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Türkiye ile Malezya'nın 2024 yılında diplomatik ilişkilerinin 60. yılını kutlayacağını belirterek, "Önümüzdeki süreçte iki ülke, ilişkilerini var olan düzeyden çok daha öteye taşıyacaktır.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Türkiye ile Malezya'nın 2024 yılında diplomatik ilişkilerinin 60. yılını kutlayacağını belirterek, "Önümüzdeki süreçte iki ülke, ilişkilerini var olan düzeyden çok daha öteye taşıyacaktır." dedi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a, Marmara Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanı verildi.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesinde düzenlenen diploma takdim töreninde konuşan Kral Sultan Abdullah Şah, Fahri Doktora unvanın verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Kral Sultan Abdullah Şah, "Cumhurbaşkanı Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti, özellikle bu prestijli takdimden ötürü sizlere de teşekkürlerimi iletmekteyim. Benim ve özellikle de Malezya halkı için bu takdim edilen fahri doktora en üst düzeyde karşılıklı mütekabiliyet esasını bir kez daha vurgulayarak iki ülke arasındaki dostluğun ne kadar sıkı olduğunun da bir nişanesi olmuştur." dedi.

"Malezya ve Türkiye eğitim alanında çok daha önemli merhaleler kaydedecektir"

İslam dünyasında eğitimin büyük önem arz ettiğini ifade eden Kral Sultan Abdullah Şah, bu eğitim sisteminin evrensel ve kapsayıcı bir sosyal düzen kurma amacı taşıdığını dile getirdi.

Kral Sultan Abdullah Şah, Türkiye'nin pek çok eğitim kurumu içinde bu değerlere yer verdiğine, vereceğine inandığını belirterek, şunları söyledi:

"Güçlerimizi birleştirmek suretiyle akademisyen ve yine öğrenci değişim programlarıyla ve yeni keşiflerle bugüne kadar getirilmesi aslında bir nevi miras olarak niteleyebiliriz. Malezya ve Türkiye çok daha güçlü iş birliğiyle eğitim alanında çok daha önemli merhaleler kaydedecektir diye düşünüyorum. Bu fahri doktora unvanın da daha güçlü bir Müslüman ümmetinin ilk adımı olsun temennisi içerisindeyim."

Kral Sultan Abdullah Şah, Türkiye'yi ziyaretinin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin çok daha da üst seviyelere taşınmasında önemli bir adım olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek ekonomik gerek siyasi gerekse kültürel ilişkilerimiz artarak güçlenmiştir. 2024 yılında ilişkilerimizin 60. yılını kutlayacağız. Önümüzdeki süreçte iki ülke, ilişkilerini var olan düzeyden çok daha öteye taşıyacaktır. Türk ve Malezya halkı arasındaki etkileşim ve ziyaretlerin artması iki ulusun yeni alanları keşfetmesi ve yeni iş birliği adımları atmalarını sağlayacaktır. İki ülke ilişkilerini, vatandaşlara fayda sağlayacak düzeyde ilerletmek gerekiyor."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Üniversitesinden, Malezya Kralı Abdullah Şah'a 'fahri doktora' unvanı - Son Dakika

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