Maliki ve ABD Görüşmesi

Irak'ta Şii partilerin başbakan adayı Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın adaylığına karşı çıkması sonrası ABD'li Maslahatgüzar Joshua Harris ile görüştü.

Maliki'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliki ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Harris görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Irak'ta siyasi güçler arasında devam eden diyaloglar ve kurulacak hükümete dair siyasilerin vizyonu müzakere edildi.

ABD Başkanı Trump, bir süre önce Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki göstermişti.

Trump, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini belirtmişti.

Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarını işaret ederek "Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bunu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık makamı için adayını seçme kararına bir müdahale olarak gördüklerini savunan Maliki, şunları kaydetmişti:

"Devletler arasındaki ilişkilerde tek siyasi seçenek diyalog dilidir. Dayatma ve tehdit diline başvurmak kabul edilemez. Ulusal iradeye ve Koordinasyon Çerçevesi'nin kararına duyduğum saygıdan hareketle, Irak halkının yüksek çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğim."

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisin en büyük grubu olarak Maliki'yi başbakan adayı olarak gösterdiklerini açıklamıştı.