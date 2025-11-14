Maltepe Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Özel Otobüs Seferi - Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Özel Otobüs Seferi

14.11.2025 12:33
Maltepe Belediyesi, huzurevi sakinlerinin ilçe merkezine ulaşımını kolaylaştırmak için her perşembe düzenli otobüs seferleri başlattı. Seferler, yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, Maltepe Huzurevi sakinleri için otobüs seferi başlattı. Huzurevinde ikamet eden ve ilçeye ulaşmakta zorluk yaşayan yaşlı vatandaşlar için ilçe merkezine her perşembe günü sefer düzenlenmesine başlandı.

Maltepe Belediyesi, Altıntepe, Başıbüyük, İdealtepe, Zümrütevler, Büyükbakkalköy ve Gülensu mahallelerindeki ring seferinden sonra şimdi de ilçedeki yaşlı vatandaşlar için sefer başlattı.

Maltepe Huzurevi'nde yaşayan ve ihtiyaçlarını gidermek için ilçe merkezine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar için yeni bir hat kuruldu. Belediyeye bağlı araçlar, her perşembe, saat 13.30'da vatandaşları alarak ilçe merkezine taşımaya başladı. Merkezdeki işlerini halletmeleri için zaman tanınan vatandaşlar, 15.30'da alındıkları huzurevine bırakılıyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14.11.2025 12:38:50
