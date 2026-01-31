Maltepe'de Araç Yangını - Son Dakika
3. Sayfa

Maltepe'de Araç Yangını

Maltepe\'de Araç Yangını
31.01.2026 08:40
Maltepe'de seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, yangın kontrol altına alındı.

Maltepe'de seyir halinde alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.10 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 AVZ 336 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın esnasında otomobilden patlama sesleri de geldiği bildirildi. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma

başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Maltepe, İtfaiye, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de Araç Yangını - Son Dakika

